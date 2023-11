Eintracht Spandau arbeitet daran, einen Kader zusammenzustellen, der Meister in der deutschen Prime League werden kann. Tristan „PowerOfEvil“ Schrage, ein langjähriger Profi mit Erfahrung bei TSM, könnte ihnen dabei für 2024 helfen. Obwohl es für das Berliner Team in der Liga gut läuft, verlieren sie immer wieder bei Titelkämpfen und Pokalspielen. Die Eintracht hat das Pokal-Finale gegen Unicorns of Love – Sexy Edition mit 0-3 verloren

. HandofBlood und seine Mannschaft sind darüber sehr verärgert. Eintracht Spandau hat sich mit Tristan „PowerOfEvil“ Schrage auf eine mündliche Abmachung geeinigt, dass er für das Team antreten wird

TAGESSPIEGEL: Verkehrsunfall in Spandau: 80-jähriger Fußgänger auf Parkplatz überfahrenEin Senior wurde bei einem Unfall am Donnerstag verletzt. Er kam gerade aus dem Einkaufszentrum und wollte den Parkplatz überqueren, als ihn ein Auto erfasste.

BILD: Eintracht Frankfurt mit starkem Spirit im PokalNach dem mühseligen 2:0 im Pokal bei Drittligist Viktoria Köln erklärt Frankfurts Trainer Dino Toppmöller (42): „Man hat gemerkt, dass unser letztes Spiel gegen Dortmund extrem viel Kraft gekostet hat. Aber wir haben einfach einen super Spirit in der Mannschaft.“ Dieser Spirit (Englisch für Geist) beflügelt Eintracht schon seit sieben Jahren zu Außergewöhnlichem: gegen den drohenden Abstieg 2016; für den Pokalsieg 2018; bis ins Halbfinale der Europa-League 2019; und zum Sieg im Euro-Finale gegen die Rangers 2022.„Wir wollen so weit kommen wie möglich – bis nach Berlin“, hat Vorstand Markus Krösche (43) als Saisonziel ausgegeben. Das Achtelfinale haterreicht. Der Klub kann Pokal (bereits fünf Titel). Und das Feld der Favoriten war selten so klein wie diesmal: in der nächsten Runde sind nur noch sechs Bundesliga-Klubs dabei! Leverkusen, Dortmund, Stuttgart, Wolfsburg und Gladbach neben Frankfurt. Top-Favorit Bayern versank beim drittklassigen 1. FC Saarbrücken. Die Saarländer verloren in der Liga 1:2 gegen Eintrachts Pokal-Gegner Viktoria... Deshalb hat Toppmöller recht, wenn er sagt: „Man muss eben auch gegen einen Drittligisten bereit sein, mal unangenehme Situationen wegzuverteidigen. Das haben meine Jungs getan. Wir haben in der zweiten Halbzeit kompakt verteidigt.“ Dass Eintracht sich gegen andere Gegner steigern kann, weiß er auch.

BILD_SPORT: Derby gegen Eintracht BraunschweigSonntag das Derby gegen Eintracht Braunschweig. Im Vorfeld gab es die üblichen Provokationen der beiden Fan-Lager, am Spieltag werden die Gruppen streng getrennt in die ausverkaufte Arena geführt. Bei 96 versuchen die Verantwortlichen, alles „so normal wie möglich“ zu halten. Trainer Stefan Leitl (46) verzichtet, wie bisher bei Heimspielen, auf eine Hotel-Übernachtung. Sport chef Marcus Mann (39) versucht, jeden zusätzlichen Derby-Druck von den Spielern fernzuhalten.Mann: „Weil wir das Derby, mit allem was dazu gehört, annehmen wollen und werden. Wir wollen bei uns bleiben, unser Spiel auf den Platz bringen. Wenn wir das schaffen, werden wir auch große Chancen haben, das Spiel zu gewinnen.“Mann: „In dieser Saison sind wir deutlich stabiler als noch letztes Jahr. Dazu kommt, dass nahezu alle Spieler von uns Derby-Erfahrung aus der vergangenen Saison haben. Wir wissen, was auf uns zukommt.“Mann: „Rein faktisch nicht, es gibt ja auch da nur drei Punkte. Aber uns allen ist natürlich bewusst, dass im Umfeld und bei unseren Fans ein Derby-Sieg einen besonders hohen Stellenwert hat. Da kann ein Erfolg schon noch mal einen Schub geben.“

BILD_SPORT: Verletzungen bei Eintracht Frankfurt: Koch, Trapp und Götze fallen ausDie meisten Eintracht-Profis hatten nach dem 2:0 in Köln einen freien Tag nötig. Abwehr-Chef Robin Koch (27) musste zum Arzt. Jetzt hat es auch ihn am Rücken erwischt. Der Verteidiger, der im Pokal nach 45 Minuten raus musste, ließ sich am Donnerstag behandeln. Torwart Kevin Trapp (33) kam mit Schmerzen von der Länderspielreise mit der Nationalelf zurück. Seither fiel er dreimal aus. Im Abschlusstraining vorm Köln-Spiel musste dann auch Spielmacher Mario Götze (31) passen. „Bei ihm hat der Rücken zugemacht. Eine Blockade, die ausstrahlt in die Adduktoren.“

