Eintracht Frankfurt will Kaufoption für Hugo Ekitiké ziehen

Eintracht Frankfurt will die Kaufoption für Hugo Ekitiké , die im Leihvertrag mit Paris Saint-Germain verankert ist, offenbar ziehen.aber noch nicht als Torjäger in Erscheinung getreten. Der Mittelstürmer war in einem körperlich schlechten Zustand und musste erst einmal fit werden. Mittlerweile schaffte er es das ein oder andere Mal in die Startelf, vor dem gegnerischen Tor blieb er aber glücklos. Trotzdem soll er langfristig bei der SGE bleiben..

Die Adler müssten offenbar 16 Millionen Euro an Paris Saint-Germain überweisen. Eine stattliche Summe, die Verantwortlichen glauben aber an das Potenzial des Franzosen, der von Anfang an als Investition für die Zukunft gesehen wurde und eben nicht als Soforthilfe. „Hugo ist ein junger Spieler, der sein großes Potenzial schon unter Beweis gestellt hat. Wir sind glücklich, dass der Transfer vor dem Hintergrund unserer wirtschaftlichen Rahmenbedingungen funktioniert ha

