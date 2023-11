Eintracht Frankfurt und Sun Express erweitern Partnerschaft

Partnerschaften zwischen Profi-Sportmannschaften und Fluggesellschaften haben eine lange Tradition. In Stadien weltweit und in Deutschland, sind die Banner verschiedener Airlines kaum zu übersehen. Häufig geht die Kooperation sogar soweit, dass die jeweilige Fluglinie eines oder gleich mehrere ihrer Flugzeuge mit dem Logo und den Farben des unterstützten Vereins versehen.

Eine besonders tiefe Partnerschaft verbindet dabei Eintracht Frankfurt und Sun Express – das Joint-Venture der Lufthansa und Turkish Airlines.Seit einiger Zeit schon fliegt Sun Express eine Boeing 737, die den in der Mainmetropole beheimatete Mannschaft vor allem in Europa repräsentiert. Nun gibt es hier Zuwachs. Ab sofort ist eine neue Sonderlackierung auf einer weiteren Boeing 737 bei Sun Express zu bewundern, die erneut dem Bundesligisten Eintracht Frankfurt gewidmet ist.Die Boeing 737 trägt den Schriftzug 'Adler im Anflug' in den Vereinsfarben rot und weiß auf schwarzem Grund. Und statt 'Sun Express' steht vorne 'SGE Express





