Eintracht Frankfurt sucht nach Verstärkungen für den Angriff. Neben einem Stürmer wird auch ein schneller und dribbelstarker Offensivspieler gesucht. Es wird auch nach Spielern für die Innenverteidigung und das defensive Mittelfeld gesucht. Ein Transfer des 20-jährigen Spielers gestaltet sich jedoch schwierig.

KİCKER_BL: Eintracht Frankfurt: Skhiri erzielt fünftes PflichtspieltorBeim 2:2 in Bremen erzielte Ellyes Skhiri bereits sein fünftes Pflichtspieltor für die Eintracht. Dabei ist der Sechser primär gar nicht für das Toreschießen zuständig, sondern ein unheimlich wichtiger Faktor für die defensive Stabilität und die Ordnung im Spiel.

SPORTSCHAU: Bayern München und Eintracht Frankfurt vertreten deutschen Frauenfußball in der Champions LeagueMal nicht der VfL Wolfsburg, sondern Bayern München und Eintracht Frankfurt vertreten den deutschen Frauenfußball in der Champions League. Die Vorfreude ist groß. Fußball ChampionsLeague Frauen

WATSON_DE: NFL-Spiel in Frankfurt: Chiefs gegen DolphinsBeim zweiten NFL-Spiel in Deutschland treffen die Kansas City Chiefs auf die Miami Dolphins. Fans verschiedener Teams sind vor Ort. Auch Lothar Matthäus ist dabei.

RBB24: Tausende Patronen bei Polizei-Schießübung in Frankfurt (Oder) verschwundenWer kann diese Textaufgabe lösen? 12.000 Patronen sollen Polizist:innen bei einem Schießtraining verschossen haben. Das fand der Landesrechnungshof 'sehr viel'. Nun hat Brandenburgs Innenminister Stübgen eingeräumt, dass 4.400 Patronen verschwunden seien.

SPIEGEL_SPORT: Football-Fieber in Frankfurt: NFL-Spiele erstmals in DeutschlandDie National Football League trägt zum ersten Mal zwei reguläre Saisonspiele statt in den USA in der deutschen Mainmetropole aus. Die Tickets waren binnen Minuten ausverkauft, die Begeisterung bei den Fans ist riesig. Doch woher kommt der plötzliche Football-Hype? Und warum kommen NFL-Spiele jetzt ausgerechnet nach Deutschland?

RANSPORT: Die Frankfurt Games 2023 sind beendetDas zweite Jahr mit Regular-Season-Spielen der NFL auf deutschem Boden ist in den Büchern. Doch wie geht die Reise weiter? Wann wird wieder hier gespielt? Und welche Teams geben sich die Ehre?

