Eintracht Frankfurt plant Kaufoption für Hugo Ekitiké

Eintracht Frankfurt plant den Kader für die kommende Saison und will eine Leihgabe fest unter Vertrag nehmen. Ein Kauf wird aber teuer. Frankfurt – Hugo Ekitiké wurde im Winter als echter Transfer-Coup gefeiert, jedoch hat er bisher bei Eintracht Frankfurt noch nicht als Torschütze überzeugen können. Der Mittelstürmer befand sich in einem schlechten körperlichen Zustand und musste zunächst seinen Fitnessrückstand aufholen.

Obwohl er gelegentlich in der Startelf auflief, blieb er vor dem gegnerischen Tor erfolglos. Trotzdem plant der Verein, ihn langfristig zu behalten.Eintracht Frankfurt beabsichtigt offenbar, die Kaufoption für Hugo Ekitiké zu ziehen, für die sie etwa 16 Millionen Euro an Paris Saint-Germain zahlen müssten. Die Verantwortlichen glauben an das Potenzial des jungen Franzosen, der von Anfang an als langfristige Investition betrachtet wurde und nicht als sofortige Verstärkung. „Hugo ist ein junger Spieler, der sein großes Potenzial schon unter Beweis gestellt ha

Eintracht Frankfurt Kaufoption Hugo Ekitiké Paris Saint-Germain Fußball

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tzmuenchen / 🏆 41. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Eintracht Frankfurt will Kaufoption für Hugo Ekitiké ziehenEintracht Frankfurt plant offenbar, die Kaufoption für Hugo Ekitiké zu ziehen, der derzeit von Paris Saint-Germain ausgeliehen ist. Obwohl er noch nicht als Torjäger in Erscheinung getreten ist, glauben die Verantwortlichen an sein Potenzial und möchten ihn langfristig im Verein behalten. Die Ablösesumme beträgt angeblich 16 Millionen Euro.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Kristijan Jakic: Eintracht Frankfurt könnte Millionen durch Kaufoption verdienenKristijan Jakic ist derzeit von Eintracht Frankfurt an den FC Augsburg ausgeliehen. Beim Ziehen der Kaufoption würde die SGE eine Millionensumme erhalten.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Kristijan Jakic: Eintracht Frankfurt könnte Millionen durch Kaufoption erhaltenKristijan Jakic ist derzeit von Eintracht Frankfurt an den FC Augsburg ausgeliehen. Beim Ziehen der Kaufoption würde die SGE eine Millionensumme erhalten.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Kristijan Jakic: Eintracht Frankfurt könnte Millionenbetrag bei Kaufoption verdienenKristijan Jakic ist derzeit von Eintracht Frankfurt an den FC Augsburg ausgeliehen. Beim Ziehen der Kaufoption würde die SGE eine Millionensumme erhalten. Der Kroate sicherte sich einen Stammplatz und erlebt eine erfolgreiche Rückrunde mit den Augsburgern.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp poltert über Wackel-Eintracht!Wieder kein Sieg, Eintracht Frankfurt kommt einfach nicht in Tritt. Nach dem Remis gegen Werder Bremen findet Torwart Kevin Trapp klare Worte.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Eintracht Frankfurt gegen TSG 1899 Hoffenheim live im Ticker - Wildes Spiel in Frankfurt: SGE gleicht ausHolen Sie sich die neuesten Fußball Updates auf Eurosport. Verfolgen Sie Eintracht Frankfurt - TSG 1899 Hoffenheim live am 10/03/2024. Ergebnisse, Statistiken und Kommentare in Echtzeit.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »