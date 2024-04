Eintracht Frankfurt: Negativer Wolke über der Mannschaft

Diese Saison liegt wie Blei auf Eintracht Frankfurt . Die Spiele zäh bis unansehnlich, die Stimmung trübe. Torwart Kevin Trapp (33) hat festgestellt: „Wir sind Sechster, aber irgendwie schwebt so eine sehr, sehr negative Wolke über uns.“ Die Platzierung ist trügerisch, denn nach dem erneut enttäuschenden 1:1 gegen Bremen, bereits dem zwölften Unentschieden in dieser Saison , besteht ernsthaft Gefahr, diesen Rang und sogar den Traum von Europa zu verspielen.

Auch in Anbetracht des Restprogramms mit Spielen gegen Leverkusen, Bayern, Stuttgart und Leipzig. Trapp weiß: „Das Restprogramm ist brutal.“Bereits mehrfach in dieser Saison sorgten Spieler mit unmotivierten Fouls dafür, dass frühzeitig gewechselt werden musste – und schwächten damit die Mannschaft.jedes Mal bewahrte sie Dino Toppmöller durch Auswechslung vor Gelb-Rot. Zweimal wurde nicht gewechselt, Resultat: Sowohl Tuta wie Nkounkou flogen in Köln vom Plat

