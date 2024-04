Eintracht Frankfurt leiht Faride Alidou an den 1. FC Köln aus

Eintracht Frankfurt hat Offensivspieler Faride Alidou an den 1. FC Köln ausgeliehen. Wie geht es ab Sommer weiter für den 22-Jährigen?Bei den Rheinländern steht Alidou bis zum Ende der Saison unter Vertrag. Anschließend hat der FC die Möglichkeit, ihn per Option fest zu verpflichten. Eintracht Frankfurt würde in dem Fall eine Ablösesumme in Höhe von etwa drei Millionen Euro erhalten. Nach Informationen der Eintracht Frankfurt hat aber noch eine Rückkaufsoption in der Hinterhand.

Sollte die SGE vom Potenzial des 22-Jährigen überzeugt sein und will Cheftrainer Dino Toppmöller ihn in der kommenden Saison in seinem Kader haben, könnte Alidou für etwa fünf Millionen Euro zurückgekauft werden. Ob die Adler dies planen, ist derzeit unklar.In Köln kam Alidou zunächst auch nur schwer in die Gänge und spielte in der Hinrunde überhaupt keine Rolle unter Cheftrainer Steffen Baumgart. Erst als dieser von Timo Schultz im Winter abgelöst wurde, drehte der Offensivspieler au

