Eintracht Frankfurt: Ekitiké fällt erneut aus

Nach seinem erst zweiten Startelf-Einsatz für Eintracht Frankfurt im letzten Spiel gegen Union Berlin (0:0/BILD-Note 5) fällt Neu-Stürmer Hugo Ekitiké (21) für das Bundesliga -Spiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen schon wieder aus. Ekitiké plagen Adduktorenprobleme. Noch ist offen, ob sogar eine längere Pause droht.

„Am Ende ist es das Thema, was wir oft besprochen haben, Ich habe es selbst gemerkt als Stürmer, wenn du lange nicht spielst, dass du länger brauchst, in den Rhythmus zu kommen und auch immer wieder Probleme kommen“, muss Trainer Dino Toppmöller (43) den Ausfall seines Stars verdauen.Bei Eintracht Frankfurt hat der Vorstand eine klare Meinung zur aktuellen Situation. Zum Hintergrund: Ekitiké kam mit großem Trainingsrückstand Ende Januar von Paris Saint-Germain nach Frankfurt, spielte vorher ein halbes Jahr überhaupt keine Rolle und war auch nicht richtig im Trainingsbetrieb. Die Fitness-Werte nach seiner Eintracht-Ankunft waren katastrophal (BILD berichtete

Eintracht Frankfurt Ekitiké Bundesliga Verletzung Werder Bremen

