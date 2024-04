Eintracht Frankfurt bietet kostenfreie Schutzdeckel für Getränkebecher an

Dino Toppmöller setzt voll auf die Energie der Fans. Vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen am Freitagabend schwört der Trainer von Eintracht Frankfurt auf die gewohnt emotionale Unterstützung der Zuschauer :innen., sagte er vor dem Duell des Tabellensechsten mit dem zehn Punkte zurückliegenden Tabellenzehnten. Bereits am Donnerstag verkündete der Klub jedoch eine Änderung, die künftig alle Besucher:innen bei Spielen von Eintracht Frankfurt erwartet.

An allen Kiosken des Deutsche Bank Parks erhalten Zuschauer:innen ab sofort kostenfreie Schutzdeckel für ihre Getränkebecher. Die sollen nicht etwa das Verschütten beim Torjubel vermeiden, sondern Getränke vor illegalen Substanzen schützen.mit den watson-Highlights des Tages. Nur einmal pro Tag – kein Spam, kein Blabla, nur sieben Links. Versprochen! Du möchtest lieber auf Instagram informiert werden?Auch in anderen Stadien seien in den vergangenen Wochen vermehrt Fälle dieser Art festgestellt worden, heißt es in der Mitteilung.K.-

Eintracht Frankfurt Werder Bremen Heimspiel Zuschauer Schutzdeckel Getränkebecher

