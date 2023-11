Eintracht Braunschweig trennt sich von Sportgeschäftsführer Peter Vollmann

Eintracht Braunschweig hat sich von Sportgeschäftsführer Peter Vollmann getrennt. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Bei nur einem Saisonsieg und zuletzt neun sieglosen Spielen in Serie sind die Niedersachsen Tabellenletzter der 2. Bundesliga. Der im Sommer als Sportdirektor installierte Benjamin Kessel, der perspektivisch ohnehin die Vollmann-Nachfolge übernehmen sollte, wird nun früher als ursprünglich geplant mehr Verantwortung übernehmen und sein Aufgabengebiet erweitern.

Scherning soll neuer Trainer werdenSchon am 23. Oktober hatte die Eintracht Trainer Jens Härtel freigestellt. In den beiden folgenden Spielen übernahm Marc Pfitzner, der aber gegen Fortuna Düsseldorf (1:4) und im Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96 (0:2) Niederlagen kassierte. Der neue Coach soll in dieser Woche präsentiert werden. Nach Sky Informationen wird der frühere Osnabrücker und Bielefelder Trainer Daniel Schering der neue starke Mann in Braunschweig. Mehr zu den Autoren und Autorinnen auf skysport.de Alle weiteren wichtigen Nachrichten aus der Sportwelt gibt es im News Update nachzulesen

