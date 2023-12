Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie und ihre Herausforderungen

Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie, welche sowohl die Schwerkraftwirkung von Massen bis hin zu Schwarzen Löchern als auch die Entwicklung des Universums insgesamt beschreibt, hat sich über 100 Jahre lang bewährt und bisher alle Tests mit fliegenden Fahnen gemeistert. Sie umfasst die ungleich ältere Newtonsche Gravitationstheorie als Spezialfall für kleine Massen in großen Entfernungen.

Bei der Beschreibung der Rotation von Galaxien und der Expansion des Weltalls kommt sie jedoch nicht ohne Zusatzannahmen wie dem Vorhandensein riesiger Mengen unsichtbarer Dunkler Materie und einer physikalisch bisher nicht begründeten kosmologischen Konstante aus, so dass die Rufe nach einer Modifikation nicht verstummen.Ein überzeugender Nachweis für die Gültigkeit alternativer Theorien konnte bisher jedoch nicht geliefert werden, und keine Alternative ist annähernd so erklärungsmächtig wie die Relativitätstheori





heise_de » / 🏆 20. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Fachkräftemangel in der Flugzeug- und PassagierabfertigungWeltweit gingen während der Pandemie 1,6 Millionen Jobs in der Flugzeug- und Passagierabfertigung verloren. Die Branche kämpft mit Herausforderungen, um ausreichend Personal zu finden. Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Berufe werden diskutiert.

Herkunft: airliners_de - 🏆 84. / 53 Weiterlesen »

Zukunfts-Podcast: Wie leben wir in 30 Jahren?Wie leben wir in 30 Jahren? Wie begegnen wir Herausforderungen wie Extremwetter oder zunehmender Migration? Kommt unsere Nahrung nur noch aus dem Labor? In fünf Folgen gehen die Journalistinnen Corinna von Bodisco und Julia Weiss diesen und weiteren Fragen im Zukunfts-Podcast nach.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Worldless im Test: Das schönste Metroidvania, das ihr in diesem Jahr spielen könnt!Für ihn ist WipEout 2097 der Grund, aus dem es Videospiele gibt – aber auch Indiesachen, Shooter sowie fast alles, das mit Weltraum zu tun hat. Sucht gute Storys, knackige Herausforderungen und freut sich, wenn die grauen Zellen nicht unterfordert werden.

Herkunft: eurogamer_de - 🏆 73. / 59 Weiterlesen »

Justizminister Limbach und seine Nähe zu einer RichterkandidatinWie gut kannte NRW-Justizminister Benjamin Limbach die Frau, der er die Chance auf das höchste Richteramt im NRW-Verwaltungsrecht ermöglichte? WDR-Recherchen zeigen, dass ein gemeinsames Essen nicht offiziell vereinbart wurde. 🔗

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Untersuchung der Auswirkungen einer operativen Behandlung auf die Körpergröße bei degenerativer SkolioseNicht alle, aber die meisten Patienten und Patientinnen mit degenerativer Skoliose „wachsen“ durch die Operation. Eine US-Studie legt nahe: Wer an Größe zulegt, ist danach auch psychisch stabiler.

Herkunft: aerztezeitung - 🏆 81. / 55 Weiterlesen »

Warnung vor einer Vollbremsung bei der EnergiewendeDie deutsche Energiewirtschaft hat an die Politik appelliert, die Rahmenbedingungen für die Finanzierung der Energiewende zu verbessern, und schlägt – gemeinsam mit der Deutschen Kreditwirtschaft – einen zentralen Fonds vor, über den vor allem auch privates Kapital mobilisiert werden kann.

Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »