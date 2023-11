Einsparungen bedrohen AWO-Einrichtungen und Bedürftige

Der AWO-Bundesvorsitzende Groß sagte, die Einsparungen seien gemessen am gesamten Bundeshaushalt minimal, richteten aber maximalen Schaden an. Sie würden für viele AWO-Einrichtungen schmerzhafte Einschnitte bedeuten und damit die Ärmsten und Bedürftigsten der Bevölkerung treffen.

Vorgesehen sind Einsparungen von rund 25 Prozent bei den Angeboten der Wohlfahrtsverbände, also etwa auch bei der Jugendarbeit, bei Projekten für Langzeitarbeitslose, bei Freiwilligendiensten, der Migrationsberatung oder der Förderung digitaler Angebote

FN_NACHRİCHTEN: Innenministerium warnt vor Attacken auf jüdische EinrichtungenBerlin - Kurz vor dem Jahrestag der antijüdischen Pogrome vom 9. November 1938 warnt das Bundesinnenministerium vor möglichen Attacken auf jüdische Einrichtungen in Deutschland. 'Pro-palästinensische Veranstaltungen

TAGESSPİEGEL: „Die Stadtarmut wächst stetig“: Berliner Diakonie warnt vor Einsparungen im SozialbereichNach gut 100 Tagen schwarz-roter Koalition sei der soziale Kahlschlag nicht abgesagt, sagt Diakonie-Vorständin Andrea Asch. Aktuelle Kostensteigerungen sieht sie mit Sorge.

RBB24: Brandenburger Innenminister will drei neue Einrichtungen für AusreisepflichtigeUm ausreisepflichtige Menschen in Brandenburg schneller zurückführen zu können, will Innenminister Stübgen Zentren einrichten. Sie sollen die freiwillige, aber auch die unfreiwillige Ausreise forcieren. Die Grünen sprechen von einem 'Schnellschuss'.

AZ_AUGSBURG: Erhöhter Schutz für jüdische Einrichtungen am 9. NovemberSeit dem Hamas-Angriff auf Israel häufen sich in Deutschland die antisemitischen Vorfälle. Die Polizei hat alle Hände voll zu tun. Nun steht noch ein wichtiger Gedenktag an.

