Einsamkeit: Ein Gesundheitsrisiko in der Gesellschaft

Auf Dauer richte Einsamkeit gesundheitliche Schäden an, sagen Forscher. Es braucht eine Strategie gegen dieses um sich greifende Gefühl in der Gesellschaft. Unsere Gesellschaft hat ein Einsamkeitsproblem. Studien weisen auf eine steigende Zahl von Menschen hin, die sich fortwährend einsam fühlen, wie die Psychologin Susanne Bücker von der Universität Witten/Herdecke sagt. Das sei nicht nur bedrückend für die Psyche, sondern könne körperlich schwer krank machen.

„Einsamkeit ist definitiv ein großes Gesundheitsrisiko.“ „Einsamkeit ist ein subjektives Gefühl, daher sind die Ursachen für Einsamkeit individuell und lassen sich nur schwer verallgemeinern“, heißt es in der. Der empfundene Mangel könne sich „sowohl auf die Zahl der Kontakte als auch auf die Tiefe und Enge der Bindungen beziehen“. Besonders gefährdet seien Menschen in Übergangssituationen, etwa beim Einstieg in Studium, Ausbildung, Beruf und Rente, nach einer Trennung oder dem Verlust eines geliebten Mensche





