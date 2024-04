Einkaufswagen ohne Münze öffnen: Mit diesem Trick klappt es

Wer kennt es nicht: Am Supermarkt will man sich einen Einkaufswagen lösen, doch gerade dann fehlt die Münze. Viele entscheiden sich dann für den Tragekorb. Doch es gibt einen ganz einfachen Trick, wie sich der Wagen trotzdem öffnet. Sie sollten ihn aber mit Bedacht einsetzen. Nehmen Sie ihren Schlüsselbund und stecken Sie den runden Kopf eines Schlüssels in den Münzschlitz. Ziehen sie den Schlüssel wieder heraus, sobald sich der Wagen löst. Mit viel Geschick und Geduld können Sie hierfür auch die lange Seite des Schlüssels benutzen. Doch was machen Sie bei einem Einkaufswagen mit Münzklappe? Hier ist Ihre Fingerfertigkeit gefragt. Nehmen Sie einen Draht oder eine Haarnadel und stecken diese in die obere Ecke. Mit viel Feingefühl finden Sie den richtigen Punkt, der das Schloss des Einkaufswagens löst.Ein Aldi-Sprecher warnte Kundinnen und Kunden allerdings davor diesen Trick leichtfertig einzusetzen