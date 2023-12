Einigung über Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts

Die Finanzminister der EU haben sich auf eine gemeinsame Position über die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts verständigt. Nun müssen sie sich noch mit dem EU-Parlament einig werden. Europas Finanzminister haben sich nach wochenlangen Diskussionen auf eine gemeinsame Position über eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts verständigt, mit der sie nun in die abschließenden Verhandlungen mit dem EU-Parlament gehen.

Erklärtes Ziel ist es, noch vor dem Ende der Legislaturperiode des EU-Parlaments eine finale Einigung zu erzielen. Dafür ist es notwendig, dass die Verhandlungen bis März oder April beendet sein werden. Denn die letzte Plenarsitzung des EU-Parlaments ist Ende April angesetzt. Spaniens Finanzministerin Nadia Calviño zeigte sich erleichtert darüber, dass es gelungen ist, noch kurz vor Abschluss der spanischen Ratspräsidentschaft einen Kompromiss unter den Regierungen zu schmieden. Insbesondere Deutschland und Frankreich konnten sich lange Zeit nicht auf eine gemeinsame Linie verständige





boersenzeitung » / 🏆 76. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Einigung auf Feuerpause im Gaza-KriegDie islamistische Hamas und Israel haben sich auf eine viertägige Feuerpause und den Austausch von 50 Geiseln gegen palästinensische Gefangene geeinigt.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Einigung im Trilog über Sonderstatus von Medien auf großen PlattformenThe deal on the EU Media Freedom Act is a bad deal for users, explains our cschmon in netzpolitik_org. Granting media outlets a 24-hour blanket exemption from content moderation makes platforms content hosts by force and frustrates users’ expectations.

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

Einigung bei Verhandlungen über den European Media Freedom ActA deal on the EU Media Freedom Act includes a problematic 'must carry' obligation, barring platforms from removing content that violates community standards for 24 hours—an approach EU users will not support. I share my views in netzpolitik_org ⬇️

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

Reaktionen zur Einigung auf der COP: Inselstaaten fühlen sich bei Klimakonferenz-Beschluss übergangenAußenministerin Annalena Baerbock falle ein »Riesenstein vom Herzen«, hieß es aus der deutschen Delegation. Auch Vertreter von USA und EU zeigen sich zufrieden. Andere üben dagegen scharfe Kritik an dem Vorgehen.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Finanzminister Lindner lehnt grundlegende Schuldenbremse-Reform abBundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) lehnt eine grundlegende Reform der Schuldenbremse, wie von SPD und Grünen gefordert, weiterhin ab - eine Teilreform aber nicht. Im kommenden Jahr will er sie angehen.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Krisen und Missstimmungen in der Ampel-RegierungKrisen und Missstimmungen gab es viele in den zwei Jahren der Ampel-Regierung. Doch jetzt geht es um viel mehr: Das Karlsruher Urteil zum Haushalt lässt den Kitt des Bündnisses brüchig werden, es geht um die Markenkerne der Parteien. Findet man eine ...

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »