Einigung über Aufteilung der Flüchtlingskosten

Nach monatelangem Streit haben sich Bund und Länder über die künftige Aufteilung der Flüchtlingskosten geeinigt. Pro Asylbewerber und Jahr wolle der Bund eine Pauschale von 7500 Euro zahlen, sagte Kanzler Olaf Scholz (SPD) am frühen Morgen in Berlin zum Abschluss der Ministerpräsidentenkonferenz. Mehr Informationen in Kürze.

