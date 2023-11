Einigung bei EU-Strategie zur Sicherung kritischer Rohstoffe für E-Auto-Batterien

Bei der EU-Strategie zur Sicherung kritischer Rohstoffe unter anderem für E-Auto-Batterien geht es voran: Vertreter der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments haben jetzt eine Einigung erzielt. Der „Critical Raw Materials Act“ nähert sich damit seiner endgültigen Fassung.Die EU-Gremien feilen an einem Gesetz, das den Zugang der EU zu einer „sicheren, diversifizierten, erschwinglichen und nachhaltigen Versorgung mit kritischen Rohstoffen“ gewährleisten soll.

Für den Elektromobilitäts-Markt ist das Dokument vor allem hinsichtlich der Wertschöpfungs- und Lieferkette für Elektrofahrzeug-Batterien relevant.hatte die EU-Kommission ihre Vorschläge für den sogenannten „Critical Raw Materials Act“ vorgelegt. Nun müssen sie noch vom Parlament und Rat verabschiedet werden. Zu einer informellen Einigung ist es aber schon gekommen, sodass der offizielle Beschluss voraussichtlich Formsache ist. Am 7. Dezember wird der „Act“ nun im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie formal zur Abstimmung gestell

:

FN_NACHRİCHTEN: Einigung über Garantien für Siemens EnergyDJ Einigung über Garantien für Siemens Energy - Zeitung FRANKFURT (Dow Jones)--Im Ringen um staatliche Unterstützung bei Auftragsgarantien für Siemens Energy sind laut Handelsblatt die entscheidenden

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: klickbeben: Mit Manuel Diwosch und der richtigen B2B-SEO-Strategie zu deutlich mehr NeukundenInnsbruck (ots) - In einer Zeit, in der es zahlreiche Anbieter und Unternehmen am Markt gibt, ist es essenziell, sich von seinen Mitbewerbern abzuheben - das gilt auch für den B2B-Sektor. Manuel Diwosch

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FOLLOW_THE_G: Für Steam-Spieler kostenlos: Strategie-Geheimtipp begeistert FansIn einem neuen Echtzeitstrategiespiel auf Steam müsst ihr eine Zivilisation zwischen den Sternen aufbauen. Das Beste daran: Planet S ist komplett kostenlos. Die Fans zeigen sich von dem Geheimtipp begeistert. 91 Prozent der Spieler lassen eine positive Bewertung da.

Herkunft: Follow_the_G | Weiterlesen »

FOLLOW_THE_G: Neuer Steam-Hit für Fantasy-Fans: Echtzeit-Strategie-Spiel stürmt die ChartsMit Dungeons 4 kann sich auf Steam ein neues Strategie -Spiel in den Charts etablieren. Auf der PC-Plattform findet die Fortsetzung der witzigen Echtzeit-Reihe nicht nur bei Fantasy-Fans großen Anklang.

Herkunft: Follow_the_G | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Bechtle: Hoffnung auf Erholung bei IT-Ausgaben treibt die Aktie an!Rücksetzer zum Einstieg nutzen? Pullback Trading- Strategie Rückblick Der führende Anbieter von Informationstechnologie für Gewerbekunden in Deutschland bietet ganzheitliche IT-Konzepte sowie einen

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Goldinvest-Interview: Pilar Gold - Wir wollen einen Ausstoß von rund 500.000 Unzen Gold erreichenAnzeige / WerbungAusführliches Interview zur spannende Strategie der Pilar Gold-Gruppe mit CEO Jeremy GrayEnde letzter Woche hatte Goldinvest.de auf der Forum One-Rohstoffmesse in München Gelegenheit mit

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »