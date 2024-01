Einfluss von Verschwörungsbüchern auf Kinder

Eine Mutter meldet sich beim BR24 #Faktenfuchs. Die elfjährige Tochter sei hin- und hergerissen zwischen ihr und dem geschiedenen Mann – einem Verschwörungsgläubigen, wie die Mutter erzählt. In Gesprächen komme sie nicht an ihn heran. 'Mit mir wird nicht geredet, weil ich das Böse bin', sagt sie im Interview mit BR24. Und das bereite ihr Sorgen: 'Ich will halt nicht, dass meine Tochter mir dann entgleitet im wahrsten Sinne des Wortes.

' Was die Mutter umtreibt: Ihr Ex-Mann habe der Tochter ein Buch geschenkt. Der Titel klingt harmlos: 'Friedrichs Traum von der Freiheit'. Geschrieben hat die Geschichte Ernst Wolff. Er veröffentlicht Bücher und gibt seit Jahren auf sogenannten Alternativmedien'. Die Mutter weiß, wer der Autor ist, will der Tochter nicht vorlesen. 'Sie hat fast geweint. Es war furchtbar für sie, weil sie hatte sich schon darauf gefreut.' Die Mutter fragt sich: Welchen Einfluss kann ein solches Buch auf ein Kind ausüben? Vorneweg gesagt: Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten





BR24 » / 🏆 5. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Promis kämpfen um ihre Kinder: Drama um Steakhaus-Unternehmerin Christina BlockNachdem der Ex-Mann von Christina Block die Kinder nicht zurückbrachte, wurden sie entführt und sind nun wieder bei ihrer Mutter in Hamburg. Erfahre hier, wer sich mit wem fetzte und warum.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger: Eine Übergangslösung mit Folgen?Weil Konrad Laimer und Noussair Mazraoui nicht zur Verfügung standen, gab es beim FC Bayern München ein Revival: Joshua Kimmich musste gegen den FC Basel als Rechtsverteidiger ran. Eine Übergangslösung, die funktionieren, den Abschied des Führungsspielers aber auch forcieren könnte. Ein Kommentar.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Die richtige Dating-App finden: Eine ChecklisteDu bist Single und willst dich bei einer Dating-App anmelden, weißt aber nicht welche zu dir passt? Wir haben dir eine kleine Checkliste erstellt: Worauf du unbedingt achten solltest, um die richtige App für dich zu finden!

Herkunft: sixxTV - 🏆 111. / 51 Weiterlesen »

Antisemitismus im Kulturbetrieb: Zoff um eine KlauselBerlins Kultursenator wehrt sich gegen Kritik an seiner verpflichtenden Erklärung gegen Antisemitismus. Er sieht sie als Beginn eines Dialogs.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Politologe über Kommunalpolitik: „Im Moment eine Abwärtsspirale“Im Kommunalen gibt es keine Brandmauer zwischen CDU und AfD, sagt Politikwissenschaftler Wolfgang Muno. Dadurch vertieft sich die Krise des Systems.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Mary Roos und Werner Böhm: Eine turbulente LiebesgeschichteMary Roos und Werner Böhm verband eine turbulente Liebesgeschichte, die mit einem verhängnisvollen Anruf und einer Erpressung zu bröckeln begann. Trotzdem kämpfte Mary Roos für ihre Ehe und Karriere, doch ersteres scheiterte. Erfahren Sie mehr über die Hintergründe dieser Geschichte.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »