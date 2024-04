Eine Mondbasis in " Fortnite ": Gemeinsam mit der Europäischen Weltraumagentur und dem Designbüro Hassell hat Epic Games einen Spielmodus für seinen beliebten Online-Shooter entwickelt, in dem Spieler innen und Spieler eine permanente Basis auf dem Erdtrabant en errichten können.Der "Lunare Horizonte" genannte " Fortnite "- Spielmodus ist ein Third-Person-Aufbauspiel, das sich laut Youtube-Playthroughs in etwa 20 Minuten durchspielen lässt.

Weil dort Regionen des Mondes im permanenten Schatten liegen, könnte es dort für den Basisbau nützliches Eis geben, erklärt Jules Grandsire von der ESA in einem von Epic Games veröffentlichten Begleitvideo.Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer.

