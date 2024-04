Eine Liebesgeschichte zwischen älteren Teenagern

Im Jahr 2020 entwickelt sich eine Liebesgeschichte zwischen zwei älteren Teenager n, Abby und Travis. Abby ist eine intellektuelle Schönheit, während Travis ein Draufgänger ist, der als Amateurboxer illegal kämpft.

Die Beziehung wird kompliziert, als Abby gezwungen wird, die Spielschulden ihres Vaters in Las Vegas zu begleichen. Travis versucht, das Geld bei einem Boxkampf zurückzugewinnen. Am Ende trinken sie zu viel und halten eine Blitzheirat ab.

Liebesgeschichte Teenager Boxen Spielschulden Las Vegas Blitzheirat

