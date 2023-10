Eine Feuerwehrfrau und 29 Feuerwehrmänner bestehen ihre Laufbahnprüfung

30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Stuttgart legten heute erfolgreich die Laufbahnprüfung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst ab.

Alle Teilnehmer hatten bereits im Vorfeld eine klassische Berufsausbildung absolviert und bringen ihre darin erlernten Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Feuerwehr ein. Die klassische Laufbahnausbildung für Beamte des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes erstreckt sich über 19 Monate und qualifiziert die Beamten für die Tätigkeit als Feuerwehrfrau / Feuerwehrmann bei einer Berufsfeuerwehr.

Bis Ende November 2023 stehen für die Stuttgarter Einsatzkräfte noch verschiedene Einsatzpraktika auf den fünf Feuerwachen und die Zusatzqualifikation als Rettungssanitäter auf dem Programm.Während der sechsmonatigen Grundausbildung und des einmonatigen Laufbahnlehrgangs werden umfangreiche Themengebiete ausgebildet, welche im Feuerwehralltag beherrscht werden müssen. headtopics.com

So standen Themen wie Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Gefahrguteinsätze, Wasserrettung, Absturzsicherung, Tierrettung und viele weitere spannende Themen auf dem Ausbildungsplan. Da im Feuerwehralltag die körperliche Fitness unerlässlich ist, wurde von allen Teilnehmer auch das Deutsche Sportabzeichen und das Rettungsschwimmabzeichen abgelegt.Die Prüfung gliedert sich in einen schriftlichen, einen mündlichen und einen praktischen Prüfungsteil. In den schriftlichen Prüfungsfächern wurden die Bereiche Fahrzeug- und Gerätekunde, Persönliche Schutzausrüstung sowie staatsbürgerliche Bildung und Recht geprüft.

Weiterlesen:

CityReport »

Im Lebenslauf wiegt eine Lücke von vier Jahren so schwer wie eine Frau zu seinFrauen verdienen in ihrem Berufsleben 39 Prozent weniger Gehalt als Männer. Dass das soziale Gründe hat, bewies die jetzt mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Ökonomin Claudia Goldin. Besonders zwei Faktoren stechen hervor. Weiterlesen ⮕

Venus-Erotikmesse in Berlin: Wackens heißeste Feuerwehrfrau Anike Ekina präsentiert neuen LookAnike Ekina verdreht Metal-Heads den Kopf Weiterlesen ⮕

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla ruft mehr als 54.000 Model X zurück - Software-Update soll Abhilfe schaffEine US-Behörde ruft eine Vielzahl von Teslas E-SUVs zurück. Weiterlesen ⮕

Pelletspreise aktuell (26.10.): So viel kostet eine Tonne Pellets heuteDie Pelletspreise sind im Abwärtstrend ○ Wie viel kostet eine Tonne Pellets heute am 26. Oktober? ○ Die aktuellen Preise finden Sie hier. Weiterlesen ⮕

Überraschung: Darum wird die EZB die Zinsen heute nicht erhöhen, sondern eine Rallye auslösenAm Donnerstagnachmittag wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihre nächste Zins-Entscheidug mitteilen. Wir verraten schon jetzt, warum die EZB die Zinsen wohl nicht erhöhen wird und damit eine Rallye am Aktienmarkt auslösen wird. Weiterlesen ⮕

Microsoft-Chef packt aus: Eine Windows-Entscheidung macht ihn auch heute noch fertigAn Smartphones ist Microsoft vor einigen Jahren kolossal gescheitert. Trotzdem gesteht Chef Satya Nadella in einem Interview nun, dass er glaubt, dass man die Windows Phones nicht so schnell hätte aufgeben sollen. Weiterlesen ⮕