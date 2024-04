Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Durch den Geschädigten wurde der Polizei mitgeteilt, dass zwei unbekannte männliche Personen versucht haben, in sein Einfamilienhaus einzudringen. Als die Täter beim Eindringen den Geschädigten erblickten, ergriffen sie sofort die Flucht und begaben sich zu einem abgeparkten dunklen SUV. Im Fahrzeug befand sich offenbar ein weiterer Täter, welcher das Flucht fahrzeug führte.

Sollten Sie Beobachtungen zum genannten Sachverhalt oder zu tatverdächtigen Personen im Bereich gemacht haben, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Brandenburg a.d.H. unter Tel.:03381-560-0 oder die Internetwache:Leipziger Dreieck, Leipziger Straße, Brauhausberg Für den 3.

