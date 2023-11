Einbruchsradar: Wo wurde zuletzt in Bremen-Nord eingebrochen?

Die Polizei zeigt seit Anfang November im Internet auf einer Karte, wo zuletzt eingebrochen wurde. Was das Einbruchsradar aktuell für Bremen-Nord angibt und welche Tipps die Polizei hat.Das Archivfoto zeigt eine gestellte Szene: Ein Mann mimt einen Einbrecher und benutzt ein Brecheisen, um eine gekippte Terrassentür aufzuhebeln.Die Zahl der Wohnungseinbrüche nimmt erfahrungsgemäß in der dunklen Jahreszeit zu

. Mit den kürzeren Tagen und der früher einsetzenden Dunkelheit ergeben sich für Einbrecher mehr Gelegenheiten, unbeobachtet in Häuser einzudringen. Damit die Bürgerinnen und Bürger sehen, wo in Bremen in jüngster Zeit Einbrecher aktiv waren, veröffentlicht die Polizei seit diesem Monat wieder jede Woche eine Übersicht über Wohnungseinbrüche in der Stadt. Im sogenannten Einbruchsradar zeigt eine Karte, in welchen Gebieten in Wohnhäuser und Wohnungen in den zurückliegenden beiden Wochen eingebrochen wurde. Aktuell ist die Zahl der Einbrüche, die für Bremen-Nord angezeigt werden, einstellig.

:

