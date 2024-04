Einbruchserie mit ätzender Flüssigkeit in Berlin

Die Feuerwehr rückte mit Spezialisten an und musste die ätzende Flüssigkeit binden – verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Ermittlungen zu dem erneuten Einbruch laufen.► Erst am Dienstag hatten versuchten Einbrecher versucht, in Alt-Hohenschönhausen in eine Wohnung einzusteigen, indem sie das Türschloss verätzten. Mieter einer Wohnung in der 6. Etage eines 11-Geschossers entdecken gerade noch rechtzeitig das verätzte Wohnungstürschloss.

Auch ein Gerätewagen Messtechnik war vor Ort (Fahrzeug links). Die Ausrüstung des Wagens ermöglicht es, Gefahrstoffe zu bestimmen oder die Ausbreitung von Gefahrstoffwolken vorherzusagen► Am Donnerstag gegen 20 Uhr waren Polizei und Feuerwehr zur Lichtenberger Straße alarmiert worden. Auch dort hatten die Wohnungsmieter großes Glück und entdeckten gerade noch rechtzeitig, dass ihre Schlösser und Türen mit hoch konzentrierter Salpetersäure verätzt wurden. In der 10. und 1

Einbruch Ätzende Flüssigkeit Feuerwehr Ermittlungen Berlin

