Einbruch ins Grüne Gewölbe: Gestohlene Pretiosen immer noch verschwunden

Der Einbruch ins Grüne Gewölbe war einer der spektakulärsten Deutschlands. Fünf Täter wurden bereits gefasst, die Ermittlungen gehen jedoch weiter. Die gestohlenen kostbarsten Pretiosen aus dem Historischen Grünen Gewölbe Dresden sind immer noch verschwunden.

Außerdem suchen die Ermittler auch vier Jahre nach dem Einbruch in „Die Ermittlungen zum Verbleib des nicht zurückgeführten Diebesgutes und einer Tatbeteiligung weiterer Personen dauern an“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft vor dem Jahrestag des Verbrechens. Weitere Auskünfte dazu seien aus ermittlungstaktischen Gründen nicht möglich. Ab Januar 2024 muss sich ein weiterer junger Mann aus einer bekannten arabischstämmigen Berliner Großfamilie wegen des Verbrechens vor Gericht verantworten, wegen Beihilfe. Für die kurz nach der Tat gebildete und nach einem Schmuckstück benannte Sonderkommission (Soko) „Epaulette“ sind derzeit fünf Kriminalbeamte tätig, aber nicht ausschließlich. Bei Bedarf könnten laut Staatsanwaltschaft auch mehr hinzugezogen werden





