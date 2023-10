Einbruch in ein Geschäft in der Posener Straße

Von Redaktion idowaLaut Polizeibericht verschaffte sich der Dieb um 1.45 Uhr gewaltsam Zutritt in das Büro des Geschäfts in der Posener Straße und brach den Tresor auf.

Daraus soll er Bargeld in Höhe eines vierstelligen Eurobetrags genommen haben und anschließend geflüchtet sein. Die Polizei nimmt deshalb unter der Telefonnummer 09421/868-0 Hinweise entgegen.

Auto rutscht von der Straße ab und kracht gegen einen BaumBei einem Unfall in der Schloßstraße Ecke Claudiusstraße rutschte ein Auto infolge überhöhter Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die vier Insassen wurden leicht verletzt, einer kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt die genaue Unfallursache. Weiterlesen ⮕

Einbruch in Postbankfiliale in Berlin-Marienfelde scheitert an SprengvorrichtungDie Einbrecher scheiterten bei ihrem Einbruch in eine Postbankfiliale in Berlin-Marienfelde an ihrer eigenen Sprengvorrichtung. Spezialisten für Explosivstoffe des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamtes Berlin sicherten die Vorrichtung an einem Geldautomaten. Die Täter sind bisher unbekannt. Weiterlesen ⮕

Die perfekte Hochzeit? Tradition, Geschäft und große GefühleDer Film von Manuel Möglich beleuchtet die Inszenierung und Bedeutung einer Hochzeit als Groß-Event. Zwischen Business und Romantik, zwischen großen Gefühlen und großem Geschäft. Weiterlesen ⮕

Einbruch in Wohnhaus in KirchweyheUnbekannte sind in der Zeit zwischen Sonnabend, 21. Oktober, und Freitag, 27. Oktober, in ein Wohnhaus an der Wehlauer Straße in Kirchweyhe eingebrochen. Die Bewohner waren im Urlaub, daher ist noch unklar, was gestohlen wurde. Die Täter gelangten über eine rückwärtige Tür ins Haus. Weiterlesen ⮕

Einbruch in Firma in MoordeichUnbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in die Räume einer Firma in Moordeich eingebrochen. Sie erbeuteten eine geringe Menge Bargeld . Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 200 Euro. Weiterlesen ⮕

EQS-News: Helvetia internationalisiert mit einer Niederlassung in Grossbritannien ihr Geschäft weiter (deutsch)EQS-News: Helvetia internationalisiert mit einer Niederlassung in Grossbritannien ihr Geschäft weiter (deutsch) Weiterlesen ⮕