Ein nächtlicher Einbruch im Wolfratshausener Heimatmuseum! Als Hubert und Staller am nächsten Morgen zur Sicherung des Tatorts eintreffen, entdecken sie im Schrank einer historischen Bauernstube die Leiche eines Wachmannes – erstochen mit einem Säbel.

Als jedoch Hubert und Staller gemeinsam mit der Spurensicherung und Dr. Anja Licht bald darauf herausfinden, dass der Einbruch vorgetäuscht war, rücken die Mitarbeiter des Museums in den Fokus der Ermittlungen.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



DasErste / 🏆 54. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'Viel weiter als gedacht': Stehaufmännchen Mittelstädt als SymbolfigurVideo: Deutschland gewann auch das zweite März-Länderspiel gegen die Niederlande mit 2:1. kicker-Reporter Sebastian Wolff sprach nach dem Spiel über die Erkenntnisse und ein "nachhaltiges Bewerbungsschreiben".

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

– sogar erfolgreicher als 'Avatar 2' und nun wenige Monate nach Kinostart in Deutschland als StreamSeit mehr als 20 Jahren schreibt Björn Becher über Filme und Serien. Hier bei FILMSTARTS.de kümmert er sich um 'Star Wars' - aber auch um alles, was gerade im Kino auf der großen Leinwand läuft.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

Besser als Nichts: Mittelstand begrüßt 'Wachstumschancengesetz light' als ersten Schritt in die richtige RichtungBerlin (ots) - Mittelstandschef Christoph Ahlhaus hat die Einigung zum Wachstumschancengesetz als gute Nachricht für den Mittelstand bezeichnet. Gleichzeitig könne der Entlastungsumfang von rund drei Milliarden

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Macron als Boxer, Scholz als Jogger – wie Politiker sich beim Sport austobenFrankreichs Präsident Macron lässt sich am Boxsack fotografieren. Manch einer sieht darin auch ein politisches Signal. Macron ist nicht der einzige Spitze...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Frühlingsanfang im Norden: Wärmer als früher, kälter als anderswoAm Mittwoch war kalendarischer Frühlingsanfang. Im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland ist das Wetter in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern derzeit allerdings wenig frühlingshaft.

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »

Eine Tatort-Folge als Pen&Paper - Die deutsche Kultserie könnt ihr bald als Rollenspiel-Runde verfolgenDie ARD und der Bayrische Rundfunk veranstalten eine Pen&Paper-Runde auf Twitch, in der sogar ein Tatortkommissar auftritt.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »