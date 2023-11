Einbrecher stehlen mehrere Motorräder in Bad Wünnenberg

In der Doppelstockgarage erbeuteten sie dann insgesamt fünf Motorcross-Maschinen, ein hochwertiges Mountainbike, drei Reifensätze für Motorräder sowie einen Reifensatz für einen Fiat Ducato. Der so verursachte Schaden wird auf einen Betrag zwischen 50.000 und 60.000 Euro geschätzt. Aufgefallen war der Einbruchdiebstahl letztlich gegen 7.30 Uhr.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPEEDWEEKMAG: Ducati-Ass Carlos Checa: «Motorräder sind mein Leben»Der Spanier ist eine gefühlte Ewigkeit im Geschäft, selbst die Ducati Panigale hat seine Freude an der Superbike-WM noch nicht genommen.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

MORGENPOST: Mutmaßliche Einbrecher rasen mit Auto in JuweliergeschäftIn der Nacht brachen sie in der East Side Mall ein — Diebesgut in bislang unbekannter Höhe. Die Blaulicht-News im Blog.

Herkunft: morgenpost | Weiterlesen ⮕

BZBERLIN: Einbrecher steckt im Oberlichtfenster festDieser Einbruch war wohl nix.

Herkunft: bzberlin | Weiterlesen ⮕

BUNTE: Verrücktes Kennenlernen: Frau verliebt sich in ihren EinbrecherDie Kennenlern-Geschichte von Katherine und Michael Johnstone hat ohne Zweifel Potential für einen Hollywood-Film. Aus einem Eindringling wurde der Lebenspartner.

Herkunft: BUNTE | Weiterlesen ⮕

BILD: Einbrecher versuchen, in das Haus von Pietro Lombardi einzudringenWie Pietro Lombardi (31) bei Instagram bekannt gegeben hat, haben Einbrecher versucht, sich Zugang zu seinem Haus zu verschaffen. Der DSDS-Star, seine Partnerin Laura Maria Rypa (27) und der gemeinsame Sohn Leano (1) waren zur selben Zeit im Haus!

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕

RTL_COM: Pietro Lombardi: Einbrecher schlagen Fenster ein - ganze Familie war im Haus!Sie werden so schnell groß!

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen ⮕