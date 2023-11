Ein YouTuber zeigt, wie fantastisch ein 12 Jahre altes Spiel auf Steam mit einer RTX 4090 aussehen kann

Ein YouTuber zeigt gerade, wie fantastisch ein 12 Jahre altes Spiel auf Steam mit einer RTX 4090 aussehen kann. The Elder Scrolls: Skyrim gehört immer noch zu den beliebtesten Titeln auf Steam. Ein YouTuber, der sich auf Spiele spezialisiert hat, zeigt jetzt, was man alles aus dem betagten RPG herausholen kann. The Elder Scrolls: Skyrim gehört vermutlich zu den bekanntesten Rollenspielen auf Steam und der Konsole.

Doch mittlerweile hat das Spiel rund 12 Jahre auf dem Buckel und ist entsprechend gealtert. Das sieht man auch der Grafik an. Der YouTuber „Digital Dreams“ hat jetzt in seinem Video gezeigt, wie viel man aus Skyrim noch herausholen kann. Und das ist wirklich beeindruckend

:

FİNANZENNET: Talanx-Aktie steigt deutlich: Talanx plant zügigere GewinnsteigerungenDer Versicherungskonzern Talanx (HDI) legt auf seinem Weg zu weiteren Rekordgewinnen ein höheres Tempo ein.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

FOLLOW_THE_G: Neuer Steam-Hit für Fantasy-Fans: Echtzeit-Strategie-Spiel stürmt die ChartsMit Dungeons 4 kann sich auf Steam ein neues Strategie- Spiel in den Charts etablieren. Auf der PC-Plattform findet die Fortsetzung der witzigen Echtzeit-Reihe nicht nur bei Fantasy-Fans großen Anklang.

Herkunft: Follow_the_G | Weiterlesen »

FOLLOW_THE_G: Für Steam-Spieler kostenlos: Strategie-Geheimtipp begeistert FansIn einem neuen Echtzeitstrategiespiel auf Steam müsst ihr eine Zivilisation zwischen den Sternen aufbauen. Das Beste daran: Planet S ist komplett kostenlos. Die Fans zeigen sich von dem Geheimtipp begeistert. 91 Prozent der Spiele r lassen eine positive Bewertung da.

Herkunft: Follow_the_G | Weiterlesen »

FOLLOW_THE_G: Die besten Skyrim-Alternativen auf SteamBethesda hat noch keinen Nachfolger für The Elder Scrolls 5: Skyrim geliefert. Wir zeigen euch die besten Alternativen auf Steam , um euren Durst nach guten RPG s zu stillen.

Herkunft: Follow_the_G | Weiterlesen »

MEİNMMO: Valve stellt OLED-Modell für das Steam Deck vorValve hat das OLED-Modell für das Steam Deck vorgestellt. MeinMMO erklärt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede des OLED-Modells im Detail. Es gibt Veränderungen im Display, Akku und Speicher.

Herkunft: MeinMMO | Weiterlesen »

MEİNMMO: Blizzard verrät Pläne für die nächsten 6 JahreBlizzard hat überraschenderweise die Pläne für die nächsten 6 Jahre verraten. Die Ankündigung einer neuen Erweiterung wird wohl erst im Jahr 2030 erfolgen.

Herkunft: MeinMMO | Weiterlesen »