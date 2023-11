Beim letzten Mal wurde noch heftig um den Ein­stieg von Inves­toren in die Deut­sche Fuß­ball­liga (DFL) gerungen. Am Ende fand sich nicht die nötige Zwei-Drittel-Mehr­heit für den Ver­kauf von Anteilen an einer Liga­tochter, was den Dort­munder Boss Aki Watzke derart erzürnte, dass er auf der anschlie­ßenden Pres­se­kon­fe­renz mal eben das Soli­dar­prinzip der Liga auf­kün­digte. Am heu­tigen Dienstag nun soll doch der Ein­stieg auf den Weg gebracht werden, in deut­lich abge­speckter Form

RANSPORT: NFL in Frankfurt: Was nach München besser wurdeDie Frankfurt Games 2023 sind in den Büchern. Ein Fest, wie schon das München 2022. Da Aller Anfang bekanntlich schwer ist, gab es damals bei all der Euphorie auch einige Dinge, die noch nicht ganz rund liefen, wie beispielsweise der Ticketverkauf oder der Einlass. Zwölf Monate hatte die NFL nun Zeit, aus diesen Fehlern zu lernen. Was hat sich im Vergleich zu München in Frankfurt verbessert?

ESUTDE: – Heizen oder Rüsten, das ist hier die FrageNur wenige Tage nachdem Obstgate – die Frage ob deutsche Soldaten auch 2024 Fisch, Rind und Obst serviert bekommen werden – ausgestanden wurde hat die Bundeswehr das nächste Finanzloch zu stopfen.

EXPRESS24: Matthew Perry Todesursache: Friends-Star totEs ist nicht nur ein Schock für die Fans der weltweit erfolgreichen Serie „Friends“: Schauspieler MatthewPerry ist gestorben. 😔 Mit nur 54 Jahren. Berühmt wurde er als sarkastischer Witzemacher „Chandler Bing“ in der US-Kultserie. Nun ist er tot.

TAGESSPİEGEL: Rücksicht war gestern: Neue Studie zu Aggression im Straßenverkehr in Berlin vorgestelltDrängeln, Rotfahren, Ausbremsen: Die Bereitschaft, für den eigenen Vorteil andere zu gefährden, wächst. Das zeigt eine neue Vergleichsstudie, die nun in Berlin vorgestellt wurde.

MZ_DE: Neuer evangelischer Pfarrer in Schwandorf eingeführtStefan Drechsler (58) wurde als neuer evangelischer Pfarrer der zweiten Pfarrstelle in Schwandorf eingeführt. In seiner Festpredigt betonte er die Themen 'Aufbrechen' und 'Hoffnung'.

AİRLİNERS_DE: Erste A321 Neo an Ita Airways übergebenAm Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder wurde die erste von neun bestellten A321 Neo jetzt an die italienische Fluggesellschaft übergeben.

