Ein Kater zum Verlieben! Leo und seine Krankheit

Ein Kater zum Verlieben! Leo ist ein richtiges Katzenmodel: Er hat einen kurzen Schwanz, dicke Pfoten und zuckersüße Knickohren. Was jedoch mal gezüchtet wurde, um besonders niedlich auszusehen, bedeutet für Leo ein leidvolles Leben und wahrscheinlich auch einen frühen Tod. Leo leidet am Gendefekt „Osteochondrodysplasie' Seine Knickohren werden durch eine Knorpelveränderung im Körper verursacht. Nicht nur Leos Ohren sind betroffen, sondern auch andere Knochen.

„Häufig treten bei betroffenen Katzen Lahm- oder Steifheiten auf und es kann zu Wesensveränderungen kommen“, erzählt Marcel Schweiger vom Tierheim Hodenhagen im Gespräch mit RTL.Lese-Tipp: Warum wird immer weiter gezüchtet, wenn es so viele Tiere im Tierheim gibt?Leo leidet an der Krankheit „Osteochondrodysplasie“ (kurz: OCD). Was also einst gezüchtet wurde, um besonders niedlich auszusehen, bedeutet für die Tiere häufig ein leidvolles Leben und oft sogar einen frühen To

