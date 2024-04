Ein Jahr Sebastian Hoeneß in Stuttgart! Der VfB-Coach hat die Schwaben von einem Abstiegskandidaten zum CL-Anwärter geformt. Eine Entwicklung, bei der Meistertorwart Timo Hildebrand und Europameister Hansi Müller ins Schwärmen geraten.

'Sebastian Hoeneß? Was soll man dazu nur sagen - außer irgendwelche Superlative, die er nicht gerne hört', holte Timo Hildebrand, VfB-Meistertorwart aus der Saison 2006/07, auf Sky Nachfrage aus und betonte: 'Für mich ist er die wichtigste Verpflichtung der letzten zehn Jahre. Was er aus dieser Mannschaft innerhalb von kürzester Zeit gemacht hat, ist einfach fantastisch und brutal effizient.' Darüber hob der siebenmalige deutsche Nationaltorwart den entstandenen Teamgeist beim Tabellendritten der Bundesliga hervor. 'Es ist einfach unglaublich, was diese Mannschaft aktuell leistet', schwärmte Hildebrand und würdigte das gesamte Trainerteam der Weiß-Roten. 'Man kann ihn und sein ganzes Team nur lobe

Ein Jahr Sebastian Hoeneß beim VfB - wie Stuttgart zum Champions-League-Anwärter wurdeVom Abstiegskandidaten zum Champions-League-Anwärter in 365 Tagen! Das Gesicht des VfB-Erfolgs? Cheftrainer Sebastian Hoeneß, der seit genau einem Jahr die Geschicke leitet und die Schwaben seitdem in eine Region geführt hat, von der sie jahrelang nur träumen konnten. Das spiegelt sich natürlich auch in den Daten wider.

FC Bayern München: Uli Hoeneß bestätigt Interesse an Xabi Alonso und erklärt Verzicht auf Sebastian HoeneßUli Hoeneß spricht über die Bundesligisten Bayer Leverkusen und VfB Stuttgart.

Sebastian Hoeneß seit 1 Jahr beim VfB StuttgartAm 03. April 2023 übernahm Sebastian Hoeneß den Posten des Cheftrainers beim VfB Stuttgart. Aus dem Abstiegskandidaten formte er einen Champions-League-Aspiranten. Sky Reporter Dennis Bayer meint, dass Hoeneß das Potenzial für noch Höheres in sich trägt. Ein Kommentar.

Das bewegte Jahr des VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß' Heldenreise zwischen Taumel und TriumphDer VfB Stuttgart ist die Überraschungsmannschaft der Bundesliga. Das liegt maßgeblich an Trainer Sebastian Hoeneß. Im letzten Jahr spielte man noch Relegation.

Ein FC-Bayern-Trainerkandidat weniger: Sebastian Hoeneß verlängert beim VfB StuttgartWar Sebastian Hoeneß ein Kandidat für den Trainerposten beim FC Bayern München oder nicht? Eine Frage, die sich nun wohl von selbst erledigt hat: Der 41-Jährige hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart vorzeitig bis 2027 verlängert.

