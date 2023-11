Ein Jahr nach WM: Wie scheinheilig der DFB in Katar gehandelt hat. Vor genau einem Jahr, am 20. November 2022, wurde das Eröffnungsspiel der WM in Katar angepfiffen. Aller Kritik zum Trotz steht bereits heute fest, dass die Weltmeisterschaft in elf Jahren in Saudi-Arabien stattfinden wird.

Die Fifa-Bosse haben durch die Vergabe der WM 2030 (drei Kontinente und sechs Länder) den Weg für das saudische Königshaus frei gemacht und erneut gezeigt, dass in den wichtigen Fragen kein Platz für Transparenz oder Kritik vorhanden ist. Der heutige Jahrestag bietet also eine gute Gelegenheit, um über die Frage der Macht und die Folgen der sportpolitischen Ohnmacht im Fußball ins Gespräch zu kommen. Aber so viel steht fest: Die Zukunft des Weltfußballs wird vom Königshaus in Saudi-Arabien bestimmt und niemand aus den Chefetagen des internationalen Fußballs wird etwas daran ändern können. Harald Lange ist seit 2009 Professor für Sportwissenschaft an der Universität Würzbur





watson_de » / 🏆 102. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ein Jahr lang kalt duschen: Wie viel Geld habe ich gespart und wie schlimm war es?Der Start meines kleinen Selbstversuchs ist mittlerweile etwa ein Jahr her. Mein Fazit nach zwölf Monaten.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 92. / 22,5 Weiterlesen »

Hartes Jahr: Reese Witherspoon war wie ein kaputter RoboterReese Witherspoon (47) hatte es in den vergangenen Monaten nicht unbedingt leicht! Nach zwölf Jahren Ehe gab die Schauspielerin Anfang des Jahres die Scheidung von ihrem Ehemann Jim Toth (53) bekannt. Es ist das zweite Mal, dass eine Ehe der 'Das gibt Ärger'-Darstellerin in die Brücke ging.

Herkunft: promiflash - 🏆 100. / 22,5 Weiterlesen »

Twitter: Wie ein Jahr unter Elon Musk die Plattform veränderteAls Elon Musk Twitter kaufte, versprach er mehr Redefreiheit. Ein Jahr später kriselt die Plattform, die jetzt X heißt, und funktioniert anders als einst ...

Herkunft: sternde - 🏆 42. / 28,125 Weiterlesen »

Twitter + Musk=X: Wie ein Jahr die Plattform veränderteAls Musk Twitter kaufte, versprach er mehr Redefreiheit. Ein Jahr später funktioniert die Plattform, die jetzt X heißt, anders. Wie man damit Geld verdient, hat Musk noch nicht herausgefunden.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 68,9 Weiterlesen »

Internet: Twitter + Musk=X: Wie ein Jahr die Plattform veränderteSan Francisco - Ein Jahr nachdem Elon Musk rund 44 Milliarden Dollar für den Kauf von Twitter hinblätterte, ist klar: Es ist eine andere Plattform. Zum

Herkunft: sternde - 🏆 42. / 28,125 Weiterlesen »

Twitter + Musk=X: Wie ein Jahr die Plattform veränderteAls Musk Twitter kaufte, versprach er mehr Redefreiheit. Ein Jahr später funktioniert die Plattform, die jetzt X heißt, anders. Wie man damit Geld verdient, hat Musk noch nicht herausgefunden.

Herkunft: nwnews - 🏆 122. / 20,16 Weiterlesen »