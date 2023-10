Ein IndyCar auf dem Formel-1-Kurs von Indianapolis!

Die Betreiber des Indianapolis Motor Speedway wollen auf ihrer Rennstrecke mehr Rennen durchführen: derzeit finden neben dem legendären Indy 500 für IndyCars und dem Brickyard 400 für die gewaltigen NASCAR-Tourer noch MotoGP-Veranstaltungen und Grand-Am-Rennen statt. Nun lassen die IMS-Betreiber Graham Rahal (Sohn der Indy-Legende Bobby Rahal) auf jenem Kurs testen, der von 2000 bis 2007 der Formel 1 vorbehalten war, eine Mischung also aus Oval und Innenraum.

Was kaum jemand weiss: eine Premiere ist das nicht! Im Herbst 2011 testete der später tödlich verunfallte Engländer Dan Wheldon auf dieser Pistenvariante ebenfalls einen IndyCar-Dallara. Eine Umfrage von IMS zeigt: Die Fans könnten durchaus Geschmack an mehr Racing finden, auch Nachtrennen werden geprüft.

Rahal junior sagt: «Ich bin mit den Indy-Lights auf dem Innenkurs gefahren, aber mit dem IndyCar wird das ein ganz anderes Paar Schuhe.»

