Ein funkelnder Stern am Nachthimmel

Sterne, Planeten, Satelliten – es ist viel los am Nachthimmel. Doch worum handelt es sich bei einem Objekt, das hell funkelt und die Farbe verändert? München – Der Nachthimmel ist voller spannender und manchmal auch ungewöhnlich aussehender Dinge. Selbst bei einem zufälligen Blick Richtung Osten kann man derzeitNoch seltsamer dürfte dem beiläufigen Betrachter ein hell blinkender und funkelnder Stern vorkommen, der im Winter im Laufe des Abends im Osten aufgeht.

Anfang Dezember ist der blinkende Himmelskörper ab etwa 22 Uhr zu sehen. Ende Dezember taucht er schon gegen 20 Uhr am östlichen Himmel auf und blinkt und funkelt vor sich hin, teilweise kann man auch Farbveränderungen wahrnehmen. Doch worum handelt es sich? Tatsächlich ist der hell funkelnde Stern gar nichts Ungewöhnliches – es ist wirklich ein Stern. Genauer: Der Stern Sirius (genannt Hundsstern) im Sternbild Großer Hund, der hellste Stern an unserem Himmel. Sirius ist der hellste Stern an unserem Himmel

