Ein Drittel mehr Firmenpleiten im August – und Frühindikatoren deuten einen weiteren Anstieg der Insolvenzzahlen an. Trotz der mauen Konjunkturlage werden aber auch weiter neue Betriebe gegründet.

Deutsche Unternehmen zollen der schwächelnden Konjunktur, gestiegenen Finanzierungskosten und anhaltend hohen Energiepreisen Tribut: Im August ist die Zahl der Firmenpleiten um mehr als ein Drittel gestiegen, die beantragten Regelinsolvenzen haben im Oktober um etwas mehr als ein Fünftel zugelegt, und in den ersten neun Monaten hat mehr als jeder zehnte Betrieb sein Gewerbe vollständig aufgegeben. Experten sehen dies aber weiter nicht als Beginn der lange befürchteten Pleitewelle, sondern als eine Normalisierung – und als Folge steuerlicher Zahlungsverpflichtungen.Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) legte die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen hierzulande im Oktober um 22,4% im Vergleich zum Vorjahr zu. Im September waren es 19,5%, nach 13,8% im Augus

