Ein Betroffener ist beharrlich im Einsatz für Patientenrechte. Horst Glanzer setzt sich als Betroffener beharrlich für die Verbesserung von Patientenrechten ein. Manchen geht er dabei auf die Nerven, am Ende zählt der Erfolg. Wenn in Abgeordnetenbüros das Telefon klingelt und auf dem Display keine Nummer, sondern 'anonym' erscheint, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Horst Glanzer am Apparat ist. Er ruft oft und gerne mit unterdrückter Nummer an oder schreibt Mails.

Vielen Parlamentariern, die mit Gesundheit und Justiz betraut sind, ist er bestens bekannt, es sind auch weniger wohlwollende Beschreibungen als 'hartnäckig' zu hören. Aber Glanzers Beharrlichkeit zahlt sich aus. Er setzt sich erfolgreich, hier eine Kurzfassung: 2003 brauchte Glanzer dringend eine Operation. Eine Zahnwurzelentzündung hatte sich verschlimmert, die Entzündung breitete sich aus. Nach einigem Hin und Her, berichtet Glanzer, sei er operiert worden. Die Entzündung habe allerdings eine Osteomyelitis verursacht





🏆 14. AZ_Augsburg » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gefälschte Zertifikate: Mehrzahl betroffener Triebwerke bereits außer DienstÜber die Hälfte der CFM-Triebwerke, die mit Teilen ausgestattet sind, die über gefälschte Zertifikate verfügen, wurden bereits aus dem Verkehr gezogen. Die Branche will nun neue Maßnahmen ergreifen, damit einer der größten Skandale der Luftfahrt der letzten Jahre, sich nicht wiederholen kann.

Herkunft: airliners_de - 🏆 14. / 68,9 Weiterlesen »

Große Pflegereform verbesserte Situation Millionen BetroffenerPflegegrade statt Pflegestufen, einfaches Pflegegeld: Die große Pflegereform von 2017 hat laut Wirtschaftsforschern Vorteile für viele Betroffene gebracht.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 68,9 Weiterlesen »

Neue Studie bestätigt die Bedeutung von Echtzeitdaten für die proaktive Signalerkennung und die Verbesserung der PatientensicherheitBoston (ots/PRNewswire) - In einer Disziplin, die sich in 70 Jahren kaum weiterentwickelt hat, zeigt ArisGlobal mit seiner zum Patent angemeldeten Proactive Signal Detection-Technologie eine 40 % höhere

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 14. / 68,9 Weiterlesen »

Neue Studie bestätigt die Bedeutung von Echtzeitdaten für die proaktive Signalerkennung und die Verbesserung der PatientensicherheitBoston (ots/PRNewswire) - In einer Disziplin, die sich in 70 Jahren kaum weiterentwickelt hat, zeigt ArisGlobal mit seiner zum Patent angemeldeten Proactive Signal Detection-Technologie eine 40 % höhere

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 14. / 68,9 Weiterlesen »

EUR/USD: Schwäche in den kommenden Quartalen, Potenzial für eine gewisse Verbesserung später im Jahr 2024Teilen: EUR/USD erlebte einen weiteren Monat der Volatilität, nachdem es im Oktober unter die Marke von 1,05 gefallen war, um dann Anfang November wieder leicht über die Marke von 1,07 zu steigen. Volkswirte

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 14. / 68,9 Weiterlesen »

Hamburger Flughafen kündigt Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit anNach der Geiselnahme am vergangenen Wochenende steht die Sicherung des Flughafens Hamburg sowie von Flughäfen deutschlandweit in der Kritik. Nun kündigt Airport-Chef Eggenschwiler bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit an.

Herkunft: airliners_de - 🏆 14. / 68,9 Weiterlesen »