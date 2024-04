Ehestreit in Schwandorf: Polizei muss alkoholisierten Mann in Klinik bringen

Zu einem Ehestreit ist die Polizei in Schwandorf am Donnerstagabend gerufen worden. Ein Ehepaar aus Schwandorf hatte sich am Bahnhof derart gestritten, dass Passanten den Notruf wählten. Der 43-jährige Ehemann musste von der Polizei in eine Klinik gebracht werden. Kurz vor 19 Uhr zum Schwandorf er Bahnhof gerufen wurde, trafen die Beamten einen 43 Jahre alten Mann an. Er war laut Polizei „deutlich alkoholisiert und aggressiv“.

Zuvor hatte der Mann mit seiner zwölf Jahre jüngeren Ehefrau einen lautstarken Streit ausgetragen. Der Ehemann ignorierte allerdings die Anweisungen der Polizeibeamten und wollte keinen Abstand zu seiner Frau halten. Auch drohte er den Polizisten Schläge an, weshalb die Beamten ihn fesselten. Damit war der Mann überhaupt nicht einverstanden und wehrte sich. Zudem fand die Polizei heraus, dass der Mann in seinem alkoholisierten Zustand mit einem Auto zum Bahnhof gefahren war. Daher wollten ihn die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus bringen

Ehestreit Schwandorf Polizei Alkoholisiert Klinik

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mz_de / 🏆 115. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Polizei: Polizei-Fortbildung soll noch in diesem Jahr startenMünchen/Freyung (lby) - Im niederbayerischen Freyung soll das geplante Fortbildungs- und Tagungszentrum der Bayerischen Polizei noch 2024 in Betrieb

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Mitten im Ehestreit merken wir, wie kindisch wir gerade sindWenn Partner sehr unterschiedlich ticken, kann das zu schrägen Streitigkeiten führen. Paarberaterin Ira Schneider sieht darin aber auch Chancen für die Beziehung.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Mitten im Ehestreit merken wir, wie kindisch wir gerade sindWenn Partner sehr unterschiedlich ticken, kann das zu schrägen Streitigkeiten führen. Paarberaterin Ira Schneider sieht darin aber auch Chancen für die Beziehung.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Stau nach Unfall auf der A93 bei Schwandorf: Gefahr durch Fahrzeugteile auf der FahrbahnSind Personen bei dem Unfall verletzt worden, sollte der Rettungsdienst umgehend verständigt werden.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Sechsstelliger Schaden nach Brand im Landkreis Schwandorf – 85-jähriger Bewohner verletztIm Jahr 2023 hat bei den integrierten Leitstellen in Bayern die Zahl der Notrufe zugenommen.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Behinderungen auf Bahnstrecke zwischen Schwandorf und NürnbergAufgrund eines Notarzteinsatzes musste die Bahnstrecke zwischen Freihöls und Amberg vorübergehend gesperrt werden. Der Zugverkehr wurde nach etwa einer Stunde wieder aufgenommen.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »