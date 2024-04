Eheschließung zwischen 63-jährigem Heiler und zwölfjährigem Mädchen in Ghana sorgt für Empörung

In Ghana ist es zu einer Eheschließung zwischen einem 63-jährigen, traditionellen Heiler und einem zwölfjährigen Mädchen gekommen. Das hat im westafrikanischen Ghana für Empörung gesorgt. Ein Verband traditioneller Heiler hat die Heirat verteidigt. Kinderehen sind in Ghana – wie in vielen anderen afrikanischen Ländern – offiziell verboten. Dennoch kommen sie auf dem Kontinent häufig vor.

Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef ist noch heute jede dritte junge afrikanische Frau verheiratet worden, bevor sie das gesetzliche Heiratsalter von 18 Jahren erreichte. Besonders Mädchen in armen, ländlichen Gebieten werden demnach zu Kinderehen gezwungen. Im urbanen Accra, einer Metropole mit einer recht modernen Gesellschaft, kommt die Verheiratung von Kindern jedoch selten vor. Die zwölfjährige Ghanaerin stehe mittlerweile unter Polizeischutz, teilte die Polizei in der Nacht zum Dienstag mit. Zudem sei das Ministerium für Sozialfürsorge eingeschaltet worden

