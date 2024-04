Ehemaliger Präsident des spanischen Fußballverbands kurzzeitig festgenommen

Der ehemalige Präsident des spanischen Fußballverbands (RFEF) ist in Madrid kurzzeitig festgenommen worden. Rubiales wurde am Mittwoch von Beamten der zuständigen Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) in Gewahrsam genommen. Das berichtete der staatliche TV-Sender RTVE.Rubiales reiste per Linienflug aus der Dominikanischen Republik zurück nach Spanien. Noch am Flughafen Adolfo Suárez in Madrid wurde er von den Beamten festgenommen. Dem Ex-Funktionär droht eine mehrjährige Haftstrafe.

Die „Marca" und die „AS" schrieben, Rubiales sei im Polizeiwagen zum Gerichtsgebäude in Majadahonda im Nordwesten von Madrid gebracht worden. Kurz darauf wurde der Ex-Fußball-Boss wieder auf freien Fuß gesetzt, heißt es bei RTVE.

