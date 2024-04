Ehemaliger Gasthof Groll in Dalhausen steht zum Verkauf

Dalhausen. Knapp zwei Jahre ist es her, dass der ehemalige Gasthof Groll unter den Hammer kam. 2020 hatte Betreiberin Petra Groll den Betrieb aufgeben müssen. In einer ersten Zwangsversteigerung fand sich keine Einigung. Im Mai 2022 bekam eine Immobilienfirma aus Rheda-Wiedenbrück den Zuschlag. Jetzt wirbt Woide-Immobilien, ein Immobilienmakler aus Beverungen, für das Gebäude.

Wie berichtet, war das Gasthaus an der Unteren Hauptstraße 135 jahrzehntelang ein beliebter Treffpunkt für die Ortschaft und die Region, bis die Geschichte ein schnelles Ende fand. Noch heute sind die Dalhäuser an ihrer Gaststätte interessiert. So verfolgten sie gespannt, was mit dem Gebäude passiert. 2022 kaufte Detlef Gründer, Geschäftsführer der Gründer und Tönjes-Invest GmbH aus Rheda-Wiedenbrück, das Gebäude im Rahmen einer Zwangsversteigerung. Damals für 156.500 Euro. Kurze Zeit später bot er es wieder zum Verkauf an - für rund 385.000 Eur

