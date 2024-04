Ehemaliger Frankfurter Evan Ndicka nach Zusammenbruch aus Krankenhaus entlassen

Der frühere Frankfurter Evan Ndicka ist einen Tag nach seinem Zusammenbruch während eines Serie-A-Spiel s aus dem Krankenhaus der norditalienischen Stadt Udine entlassen worden. Der Abwehrspieler werde sich nun weiteren kardiologischen Untersuchungen in Rom unterziehen, heißt es in einer Erklärung seines Klubs AS Rom. Der 24-Jährige war in der Partie gegen Udinese Calcio in der 70. Minute kollabiert und hatte sich an die Brust gefasst.

'Schutz des Lebens im Vordergrund'Rom dankte dem Verein Udinese Calcio, dem Schiedsrichter, den Fans und dem medizinischen Personal des Krankenhauses. 'Gemeinsam haben wir in diesen aufgewühlten und bangen Minuten die Werte des Sports unter Beweis gestellt und den Schutz des Lebens in den Vordergrund gestellt', hieß es. Nach dem Vorfall war das Spiel am Sonntag beim Stand von 1:1 abgebrochen worden, es soll zu einem späteren Zeitpunkt ab der 71.

Evan Ndicka Zusammenbruch Krankenhaus Serie-A-Spiel Kardiologische Untersuchungen

