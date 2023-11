Ehemalige US-First Lady Rosalynn Carter stirbt mit 96 Jahren

Die ehemalige US-First Lady Rosalynn Carter ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Sie war eine politische Person und setzte sich für soziale Belange ein. Ihr Ehemann, der frühere US-Präsident Jimmy Carter, würdigte sie als seine gleichberechtigte Partnerin. Rosalynn Carters Gesundheitszustand hatte sich in den letzten Monaten verschlechtert, und im Mai wurde bekannt, dass sie an Demenz erkrankt war.





