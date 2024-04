Ehemalige Spieler des SSV Jahn Regensburg in der Major League Soccer erfolgreich

Mit Erik Thommy und Prince Owusu mischen zwei frühere Spieler des SSV Jahn Regensburg in der Major League Soccer , der höchsten nordamerikanischen Fußball-Liga, mit. Und gleich beide haben am 8.Spieltag für Furore gesorgt.

Thommy, der sich in der Saison 2016/2017 als Flügelflitzer in die Herzen der Jahn-Fans spielte, ärgerte am Sonntag keinen geringen als Lionel Messi und dessen Kollegen bei Inter Miami. Allerdings nur kurz. Ein Doppelpack des 29-Jährigen reichte Kansas City nicht. Beim 3:2-Sieg der Gäste traf neben Messi, der einige weitere frühere Barcelona-Stars in Miami angeworben hat, auch der beste Kumpel des Argentiniers, Luis Suarez.

Erik Thommy Prince Owusu SSV Jahn Regensburg Major League Soccer MLS Fußball Inter Miami Toronto FC

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mz_de / 🏆 115. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der SSV Jahn Regensburg beendet die Sieglos-Serie: Kleiner Befreiungsschlag gegen HalleSSV Jahn Regensburg: Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Karsamstag

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Das erste von sieben „Endspielen“: SSV Jahn Regensburg freut sich auf ein „cooles“ Duell mit MünsterSSV Jahn Regensburg: Pressekonferenz vor dem 32. Spieltag

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Eine Halbzeit wie gemalt: Der SSV Jahn Regensburg düpiert im Topspiel Preußen MünsterBundestrainer Julian Nagelsmann vollzieht in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor dem EM-Eröffnungsspiel einen radikalen Umbruch.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Nächster heftiger Rückschlag: SSV Jahn verliert bei Abstiegskandidat LübeckDer Sport- und Schwimmverein Jahn Regensburg e. V. besteht in seiner heutigen Form seit dem 25. Mai 2000, als sich die Fußballabteilung des SSV Jahn 1889 Regensburg selbständig machte.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Joel Zwarts: Spielt er oder spielt er nicht gegen seinen Ex-Klub SSV Jahn?Die Eröffnung der Europameisterschaft ist am 14. Juni 2024.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Jahn Regensburg - TSV 1860 München : | 33. SpieltagAufstellung und Formation zum Spiel Jahn Regensburg - TSV 1860 München

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »