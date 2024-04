Ehegattensplitting: Überfällige Abschaffung

Das Ehegattensplitting befördert eine Arbeitsteilung, die alles andere als zeitgemäß ist. Es abzuschaffen, ist überfällig. Das Splitting schließt Familien ohne Trauschein und Alleinerziehende aus und bevorzugt vor allem kinderlose Ehepaare. Klar, die daraufhin eintretende steuerliche Mehrbelastung der Familien muss abgemildert werden, wie durch übertragbare Grundfreibeträge. Auch eine zeitliche Übergangsphase braucht es.

Zudem sollte es uns als Gesellschaft wert sein, die Mehreinnahmen, die eine Abschaffung des Splittings in öffentliche Kassen spülen würde, nicht etwa zur Haushaltssanierung zu nutzen, sondern für die Entlastung von Familien, wie durch höhere Kinderleistungen und die Finanzierung sowie den Ausbau von Ganztags- und Betreuungsangeboten

Ehegattensplitting Abschaffung Familien Kinderleistungen Ganztagsbetreuung

