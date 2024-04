Edward Furlong spricht über seinen Auftritt in "Terminator: Dark Fate"

Ob Kugelballett à la John Woo oder ein Vollgasspektakel wie in "Mad Max: Fury Road": Für Pascal erreicht das Actionkino durch Bewegung echte Ekstase. In „Terminator: Dark Fate“, dem 5. Teil der Reihe, durfte Edward Furlong noch einmal einen Cameo als John Connor abliefern. Dieser Auftritt wurde durchaus kontrovers aufgenommen. Der Schauspieler hat sich in einem Interview kürzlich dazu geäußert.“ Filmgeschichte schreiben.

Danach war der Schauspieler zwar noch in gefeierten Werken wie „Amerika History X“ zu sehen, sorgte allerdings eher durch seine Drogenprobleme für Schlagzeilen. In „An dieser Stelle soll nicht gespoilert werden, doch sonderlich groß ist der Auftritt des Schauspielers im drei Jahre nach „Terminator 2“ angesiedelten „Terminator: Dark Fate“ nicht ausgefallen – und das aus einem ziemlich brutalen Grund. Hinzu kommt, dass Furlongs für „Dark Fate“ lediglich eine Motion-Capture-Aufnahme gemacht ha

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Filmstarts / 🏆 7. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Fußball-Derbys: Auf der Spur der spektakulärsten FußballspieleConan Furlong führt durch die bedeutendsten Fußball-Derbys und einzigartigen Orte dieses Sports.

Herkunft: ZDFsportstudio - 🏆 83. / 53 Weiterlesen »

Max Eberl genießt raren Auftritt mit Partnerin - die ist seine JugendliebeManch Liebe braucht einen zweiten Anlauf - selbst nach Jahrzehnten der Trennung. Das war bei Bayern-München-Vorstand Max Eberl und Natascha Fruscella der Fall.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »

Arnold Schwarzenegger: So geht es dem 'Terminator' mit neuem HerzschrittmacherArnold Schwarzenegger ist wieder operiert worden. Bei seiner jüngsten Herz-Operation ist ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt worden.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Neuer Zeitreise-Thriller mit Stars aus 'Terminator', 'Aliens' & 'Saw': Trailer zu 'Altered Reality'Oliver Kube taucht gern in immersive Zukunftswelten ein. Neben seiner Jugendliebe, dem 'Star Trek'-Franchise, ist er u. a. von 'Alien', 'Ex Machina', 'Children Of Men', 'District 9', 'Arrival', 'Interstellar', 'Solaris' und 'Sunshine' fasziniert.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

Terminator, Ghostbusters, Heidi: Diese Filme sind an Karfreitag verbotenWarum Karfreitag nicht getanzt werden darf, diskutiert Deutschland Jahr für Jahr. Aber es gibt auch hunderte Filme, die Kinos und TV an diesem Tag nicht z...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

„Besondere Vorkehrung“: König Charles muss bei Oster-Auftritt mit Camilla geschützt werdenPrinzessin Kate hat Krebs. Sie meldet sich mit einer persönlichen Nachricht an die Öffentlichkeit und gibt nun einen Einblick, wieso sie sich jüngst zurückgezogen hat.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »