Eduard Probst, FC Gütersloh'a transfer oldu

Gütersloh. Eduard Probst, bir futbolcunun kariyerini iyi bir hisse senedinin fiyat hareketine benzetmeyi sever. Bazen yükselir, bazen düşer. Bir futbolcunun bir takım için değeri de aynı şekilde yükselir ve düşer. Bu, farklı faktörlere bağlıdır, diyor forvet oyuncusu. Fitness'ten. Rekabetten. Bir antrenörün planından. Probst, "Ancak grafikten çıkıp büyük resme baktığınızda, yıllar boyunca sürekli olarak yükseldiğini görürsünüz" diyor.
"Bazen iki adım ileri gitmek için bir adım geri gitmek gerekebilir." Eduard Probst bu yaz bu adımı bilinçli olarak attı. Profesyonel futboldan 3. Lig'deki SC Verl'den FC Gütersloh'a, amatör alana, kiralık olarak geçti. Burada hücum oyuncusu olarak kendini kanıtlamak ve zamanla profesyonel futbolda yer edinebilmek için takıma yardımcı olmak istiyor. Ancak 22 yaşındaki Probst'un FC Gütersloh'a imza atması, yaz transfer döneminde hiç de kendiliğinden olmadı. SC Verl'in Sportif Direktörü Sebastian Lange, konuşmada, "Almanya'daki neredeyse tüm bölgesel lig takımlarının onunla ilgilendiğini" söylüyor. Sonunda FCG seçildi. Probst'un açıklamalarına göre, antrenör Julian Hesse ile olumlu görüşmeler etkili oldu. Kulübün çekiciliği de rol oynamıştır
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SKY SPORT NEWS HD: FC Erzgebirge Aue verliert gegen den SC VerlErzgebirge Aue hat in der 3. Liga den Sprung auf den dritten Tabellenplatz verpasst. Die Sachsen gaben zum Auftakt des 14. Spieltags gegen den SC Verl in der Schlussphase einen Sieg aus der Hand und verloren noch mit 1:2 (0:0).
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