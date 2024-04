Edeka-Hinweis an SB-Kasse bringt manche erst auf dumme Gedanken

Edeka,SB-Kasse,Münzwechselautomaten

Ein Edeka-Schild soll ein Ärgernis vermeiden und ist somit gut gemeint. Doch es scheint manche erst auf unerwünschte Gedanken zu bringen.für Diskussionen. Die Echtheit des passenden Fotos ist zwar nicht bestätigt, der Ort ist auch nicht bekannt, es sieht aber alles authentisch aus –Edeka-Hinweis an SB-Kasse bringt manche erst auf dumme Gedanken „Liebe Kunden“, ist auf dem Aufsteller zu lesen, „wir möchten Sie darum bitten, die Selbstscannkasse NICHT als Münzwechselautomaten zu benutzen! Mit freundlichen Grüßen. Ihr E-Center-Team.“ Diese Botschaft soll sich natürlich an jene richten, die auf besagtem Weg die Kasse zweckentfremden. Allerdings könnte sie auch bei den Falschen landen und sie erst auf einen Gedanken bringen wie: Cool, an der Selbstscankasse kann man ja prima Geld wechseln!? Das zeigen schon die Reaktionen bei Reddit