Edeka führt Pitch um Mediaetat durch

Der Handelskonzern Edeka führt einen Pitch um seinen Mediaetat durch. Es geht um die Marken Edeka und Netto. Der Pitchprozess befindet sich noch am Anfang. Es wurden bereits Agenturen aus dem Verfahren ausgeschieden.

Zahlreiche Produkte könnten sich bald ändern: Edeka plant umfassende Sortiments-ÄnderungEdeka führt eine umfassende Neugestaltung seiner Eigenmarken durch, indem Produkte bald unter den Bezeichnungen „Edeka Lieblinge“ und „Edeka Herzstücke“ mit einem neuen, gelben Herzen als Logo verkauft werden.

