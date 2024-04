Edeka bittet Kunden, Einkaufskörbe zurückzubringen

Die Supermarkt kette Edeka fällt nun mit einer besonders schönen Variante auf, die ein Kunde im Großraum München entdeckt hat. Aushänge, schriftliche Ermahnungen und Beschwerdezettel sind deutsches Kulturgut. Ein Edeka im Großraum München sticht jetzt mit einer besonders schönen Variante hervor. Feldkirchen – Eine Woche ohne schriftliche Ermahnungen zu den Themen Lärm, Sauberkeit oder allgemeinen Maßregelungen, ist eine verlorene Woche.

Dieses typisch deutsche Kulturphänomen machen sich immer wieder findige PR-Agenturen zunutze. Die„Der Urlaub unserer Körbe ist vorbei!“, steht da in den offiziellen gelb-blau-grauen Edeka-Farben, auf einem unübersehbaren Hinweisschild. „Daher bitten wir Sie, die von Ihnen mitgenommenen Einkaufskörbe wieder mit zu bringen. Ihr Edeka Berghammer Team

Edeka Supermarkt München Einkaufskörbe Hinweisschild

